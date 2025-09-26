Sessantasei anni insieme: l’amore senza tempo di Giacomo e Rosa

Sessantasei anni insieme, una vita di amore e complicità. È la straordinaria storia di Giacomo Bellina, 95 anni, e Rosa Contrafatto, 86 anni, che ieri hanno festeggiato il loro 66° anniversario di matrimonio, circondati dall’affetto dei figli, dei nipoti e dei pronipoti.

Il loro cammino cominciò in occasione della festa di Maria Santissima della Catena, quando un approccio gentile e rispettoso, tipico di altri tempi, fece nascere un sentimento forte e autentico. Da lì il passo verso il matrimonio fu breve: i due si sposarono nella chiesa del SS. Rosario di Riesi, con un ricevimento in un dammuso della zona. Un banchetto semplice ma ricco di sapori tradizionali: pasta al ragù, agnello al forno con patate, dolci tipici e i classici confetti bianchi.

Dal loro amore sono nati sei figli – Francesca, Rosario, Angelo, Rocco, Mariangela e Valeria – tutti sposati con Rosario, Tania, Giusy, Teresa, Simone e Salvatore. La famiglia si è poi allargata con 14 nipoti – Filippo, Giacomo, Monica, Valentina, Federica, Simona, Giacomo, Davide, Gianluca, Matteo, Edoardo, Andrea, Anna, Alice e Luca – e un pronipote, il piccolo Luca.

La vita di Giacomo è stata segnata dal lavoro e dall’impegno: da ragazzo aiutava i fratelli nelle campagne, poi muratore e successivamente operaio all’Anic di Gela, senza mai smettere di dedicarsi con passione alla campagna anche dopo la pensione. Rosa, invece, ha incarnato il ruolo di mamma e nonna a tempo pieno, senza rinunciare alla sua passione per il cucito, che ha messo a disposizione di amici e parenti come sarta per volontariato.

Sessantasei anni di matrimonio sono oggi un traguardo raro e prezioso, che racconta non solo la solidità di un legame, ma anche i valori autentici di dedizione, sacrificio e amore. Un esempio luminoso per tutta la comunità riesina, che guarda con ammirazione alla loro lunga e bella storia.