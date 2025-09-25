Serradifalco. Richiesta di finanziamenti per 2,5 milioni di euro per interventi su opere pubbliche

SERRADIFALCO. Richiesta di contributi al Ministero dell’Interno per mettere in sicurezza scuole e strade. E’ stato questo l’intento che ha portato la Giunta comunale ad approvare l’istanza di richiesta di contributo per mettere in sicurezza la scuola media Federico Polizzi dotandola di adeguate dotazioni anti incendio oltre che di un adeguato sistema di efficientamento energetico, e provvedere alla manutenzione straordinaria della strada comunale che collega alla strada provinciale 23.

L’amministrazione comunale ha presentato istanza al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni. La richiesta di contributo è stata fatta per le annualità 2026-2027-2028, per interventi riferiti ad Opere Pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La presentazione dell’istanza avverrà entro il 15 settembre e il suo importo complessivo sarà di 2,5 milioni di euro.

Saranno due le opere che l’amministrazione comunale ha inserito nell’istanza: la prima riguarda lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico impianto di climatizzazione invernale e protezione delle strutture ai fini di anti incendio della scuola media Federico Polizzi. La seconda, invece, riguarda la messa in sicurezza e manutenzione della Strada comunale di collegamento con la sp 23. Le due opere inserite nell’istanza di richiesta di contributo erano state in precedenza entrambe inserite nel Piano triennale delle opere pubbliche già approvato.