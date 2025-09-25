Serradifalco. Premio alla carriera per lo chef Salvatore Agnello all’Expo Cook di Palermo

SERRADIFALCO. Lo chef serradifalchese Salvatore Agnello è stato premiato all’Expo Cook di Palermo. Si tratta di un riconoscimento di prestigio per il giovane executive chef del prestigioso Parco dei Principi. Agnello è stato insignito del Premio alla Carriera in occasione dell’edizione 2025 di Expo Cook, la fiera internazionale dedicata all’eccellenza gastronomica. Lo chef, che ha frequentato l’Istituto professionale Alberghiero Galilei – Di Rocco riuscendo a conseguire il diploma, ha raccontato con emozione le tappe fondamentali del suo percorso: dalle prime esperienze tra i fornelli di casa, alla formazione nelle grandi cucine d’Europa, fino al ritorno in Sicilia, dove oggi interpreta e valorizza l’identità gastronomica del territorio con passione e visione.

<Ricevere un premio alla carriera a 37 anni è sicuramente un grande onore, ma più che un punto d’arrivo, lo vivo come una nuova partenza>, ha dichiarato lo chef. <Si tratta di un riconoscimento che mi gratifica per ciò che ho fatto finora, ma allo stesso tempo mi spinge a non fermarmi, a continuare a crescere, a esplorare, a mettermi in discussione. È come se mi dicesse: sei sulla strada giusta, ma il meglio deve ancora venire>.

Alla guida della sua brigata, Salvatore Agnello continua a distinguersi per l’equilibrio tra tecnica, creatività e rispetto delle radici, con uno stile che coniuga tradizione e innovazione. Insomma, un executive chef in grado di coniugare conoscenza del territorio e dei suoi prodotti con un’innata capacità di tradurre quei prodotti in prelibatezze che ormai sono note a livello nazionale ed internazionale. Salvatore Agnello, che è anche presidente della provincia di Caltanissetta dell’Associazione Cuochi e Pasticceri, rappresenta dunque un valore aggiunto importante in un campo come quello enogastronomico nel quale continua a riscuotere successo e riconoscimenti a livello internazionale.