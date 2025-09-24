Serradifalco. Per il 180° anniversario di dedicazione della Chiesa Madre saranno portate in processione le reliquie del Patrono

SERRADIFALCO. Domenica 21 settembre, al termine della processione della Madonna Addolorata, compatrona della Città, l’Arciprete don Biagio Biancheri ha rivolto un annuncio di particolare importanza alla comunità serradifalchese: il prossimo 9 novembre ricorrerà il 180° anniversario della Dedicazione della Chiesa Madre, intitolata a San Leonardo Abate, patrono della Città di Serradifalco.

Un evento che, come sottolineato dallo stesso Arciprete, che assumerà il carattere di festa cittadina, memoria condivisa e occasione di rinnovamento comunitario.

“La Chiesa Madre – ha affermato l’Arciprete – non è soltanto una costruzione materiale, ma il cuore pulsante della fede di Serradifalco, il centro attorno al quale generazioni e generazioni hanno trovato sostegno e luce”. Ricordando come tra quelle mura i fedeli abbiano ricevuto i Sacramenti e condiviso gioie e dolori, don Biagio ha invitato il popolo di Serradifalco a vivere l’anniversario come un tempo di gratitudine e di rinascita spirituale: “Celebrare la Dedicazione significa ringraziare Dio per averci donato una casa che custodisce la sua Presenza, alla quale tutti siamo chiamati a prenderci cura e a valorizzarla”.

L’annuncio è stato dato in un contesto particolarmente importante: la processione della Madonna Addolorata, seguita con intensa partecipazione da fedeli. “La presenza viva e radicata della fede nella nostra comunità, ha osservato don Biancheri, è forza che sostiene il presente e apre alla speranza del domani”.

In vista dell’importante ricorrenza, l’Arciprete ha annunciato anche un dettaglio di rilievo: subito dopo la festa liturgica del 6 novembre in onore di San Leonardo, nel cuore del Giubileo della Speranza, verranno portate in processione in modo straordinario le sacre reliquie del Patrono, custodite sotto la mensa eucaristica della Chiesa Madre.

Il programma ufficiale delle celebrazioni sarà reso noto prossimamente. Intanto, Serradifalco si prepara a vivere questo evento come una tappa significativa della propria storia religiosa e civile, affidando l’anniversario all’intercessione della Vergine Maria e di San Leonardo Abate, perché continui a illuminare il cammino di fede e di speranza del popolo serradifalchese.