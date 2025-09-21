Serradifalco. La palestra comunale di via Papa Giovanni XXIII sarà intitolata al procuratore Rocco Chinnici

SERRADIFALCO. Sarà demolita e ricostruita anche la palestra comunale che si trova in via Papa Giovanni tra la scuola elementare ex Verga e la scuola dell’infanzia “Giovanni Falcone” da poco inaugurata. Lo ha annunciato il sindaco Leonardo Burgio che ha anche comunicato alla cittadinanza che, nel sottolineare come ciò sarà possibile grazie all’ennesimo finanziamento ottenuto dalla sua amministrazione comunale, la palestra comunale sarà intitolata ad un’icona della lotta alla mafia come il procuratore Rocco Chinnici. Quest’ultimo, ucciso dalla mafia nel luglio del 1983 con un attentato, è stato lo storico fondatore del pool antimafia che, presto, divenne un esempio per le altre magistrature.

Inoltre, assieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avviò un’opera di sensibilizzazione delle coscienze attraverso incontri, seminari, scritti, ed in particolar modo la ricerca di una diffusione dei valori della legalità presso i giovani per promuovere scelte di resistenza attiva al fenomeno mafioso. Il procuratore Rocco Chinnici è stato padre di Caterina Chinnici, magistrato, Procuratore Capo presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e, successivamente, presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Eletta eurodeputato nel 2014 e nel 2019 nelle fila del Pd, si è occupata in particolare di questioni riguardanti la lotta alla criminalità organizzata.