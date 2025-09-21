Serradifalco. Il presidente dell’associazione “No Serradifalko” chiede aggiornamento dei dati sui tumori al Registro dell’Asp

SERRADIFALCO. Il presidente dell’Associazione No Serradifalko Marcello Palermo è tornato sull’argomento tumori annunciando di aver inoltrato, a mezzo PEC, la richiesta dei dati aggiornati del Registro Tumori all’ASP di Caltanissetta e di Ragusa.

Nella sua richiesta il presidente di No Serradifalko ha fatto notare che “risultano disponibili i dati aggiornati fino al 2023, ma con rilevazioni ferme al 2019, creando così un ritardo di almeno quattro anni nella pubblicazione di informazioni fondamentali; e questa mancanza di aggiornamento produce preoccupazione in comunità come quella di Serradifalco e, più in generale, della provincia di Caltanissetta, dove si registra un’incidenza e una mortalità giovanile per patologie oncologiche che desta allarme e richiede risposte immediate, basate su dati certi e ufficiali”.

Da qui la richiesta di pubblicazione e diffusione dei dati aggiornati del Registro Tumori per garantire trasparenza, correttezza dell'informazione e rassicurazione della comunità. Marcello Palermo ha anche chiesto un confronto istituzionale per discutere le strategie più idonee a rispondere alle preoccupazioni della popolazione locale.