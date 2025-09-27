Serradifalco. Il Circolo del Pd: “Contrarietà e preoccupazione per la nuova discarica di contrada Martino”

SERRADIFALCO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del PD di Serradifalco in merito al progetto della nuova discarica.

“Il Circolo del Partito Democratico di Serradifalco esprime forte contrarietà e profonda preoccupazione per il progetto della nuova discarica in contrada Martino.

Inizialmente prevista per conferire solo rifiuti ordinari, la discarica rischia oggi di ospitare anche altro genere di rifiuti come ceneri e fanghi, in totale contraddizione con il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti che esclude la possibilità di costruzione di nuovi impianti.

Questa recente evoluzione rappresenta un serio rischio ambientale e sanitario per il territorio e per i cittadini al quale il PD si oppone con fermezza.

Il nostro territorio ha già subito gli effetti di discariche presenti e dismesse, miniere mai bonificate e risorse naturali non valorizzate.

Da sempre il nostro Circolo ha sostenuto il comitato cittadino con numerose iniziative pubbliche e istituzionali volte a contrastare la realizzazione dell’impianto, presentando interrogazioni parlamentari e proposte approvate da tutte le forze presenti in Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di minoranza.

Di fronte a questa nuova minaccia siamo tutti dalla stessa parte insieme al comitato ed all’Amministrazione, nei prossimi giorni i consiglieri comunali del Partito Democratico Daniele Territo e Danila Iannello chiederanno la convocazione di una riunione straordinaria e aperta alla cittadinanza del Consiglio Comunale, con all’ordine del giorno il solo punto relativo alla discarica, per sensibilizzare cittadini, politica provinciale e regionale e riaffermare l’unità della comunità su questa emergenza.

Difendere Serradifalco significa valorizzare l’agricoltura e le filiere produttive locali, sostenere il turismo ambientale legato alla Riserva del Lago Soprano, incentivare innovazione e ricerca, e creare opportunità concrete per i giovani, affinché possano restare e contribuire alla crescita della comunità.

Solo seguendo questa strada è possibile garantire salute, ambiente e prospettive economiche senza compromettere la qualità della vita.

Il Partito Democratico continuerà il suo impegno impedendo, a chi vuole speculare sulla salute e sull’ambiente, di compromettere il futuro della comunità.

Invitiamo tutte le forze politiche, civiche, le associazioni e i cittadini a unirsi in questa battaglia”.

Il Circolo del Partito Democratico di Serradifalco.

