Scoperto in auto con oltre 200 grammi di droga, arrestato a Catania

Girava con la droga in auto nella zona stazione centrale, ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le manette sono scattate per un 31enne catanese, fermato per un controllo in via De Branca mentre era a bordo di un’auto, insieme a un’altra persona. Alla vista degli agenti i due hanno tentato di allontanarsi ma sono stati raggiunti e fermati dopo poche centinaia di metri. Non appena sceso dalla vettura il 31enne ha detto agli agenti di essere in possesso di droga, nascosta all’interno del veicolo, precisando che l’altra persona in auto con lui era all’oscuro di tutto. La stessa versione è stata raccontata anche dal passeggero, che ha aggiunto di aver chiesto all’amico un passaggio dalla stazione centrale a casa, precisando di aver immaginato che il forte odore di marijuana potesse essere dovuto a una sigaretta fumata in precedenza dal 31enne. Sui sedili posteriori dell’automobile gli agenti hanno trovato una borsa frigo con all’interno 30 involucri contenenti marijuana. All’interno del vano porta oggetti, inoltre, è stata trovata una busta di plastica con altri 12 involucri di hashish e 6 di marijuana per un peso complessivo di oltre 200 grammi. Nella tasca dei pantaloni del 31enne, inoltre, sono stati trovati 1.170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Altri 155 euro, in banconote di vario taglio, sono stati trovati nel portafogli. Sia le banconote che la sostanza stupefacente sono state sequestrate. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.