Scontro tra due moto nel Siracusano, tre vittime

E’ di tre vittime il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato intorno alle 10 sulla strada statale 124, che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, zona montana della provincia di Siracusa. Un 40enne della provincia di Ragusa, che viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja, e un 33enne e una 39enne della provincia di Catania a bordo di un’altra Kawasaki sono deceduti. Immediati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Per il 33enne è giunto l’elisoccorso ma purtroppo è morto per le gravi ferite riportate. I carabinieri di Noto stanno effettuando i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica. (ANSA).