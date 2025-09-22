Santa Caterina Villarmosa festeggia i 140 anni della Società Militari in Congedo: due giornate di musica, memoria e comunità

Santa Caterina Villarmosa ha celebrato un traguardo storico: i 140 anni della Società Militari in Congedo, la realtà associativa più longeva della città. Due giornate dense di eventi, tra musica, tradizione e memoria, hanno coinvolto l’intera comunità, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico di emozioni e condivisione.

Le celebrazioni si sono aperte sabato 20 settembre con le marce sinfoniche nei pressi della sede di Piazza Garibaldi 37-39, seguite dalla benedizione e dai saluti istituzionali. A fare da cornice alla serata è stato il concerto delle bande musicali Filarmonica Caterinese “Mimì Di Martino” e Associazione Musicale “M. Aldo Lalumia”, entrambe protagoniste anche di un anniversario importante: i 40 anni di attività. La musica ha unito giovani e senior, testimoniando un prezioso passaggio generazionale e una collaborazione che rafforza il tessuto sociale della città.

Non sono mancati i ringraziamenti: ai Presidenti, ai Maestri, ai musicisti, a padre Michele per la benedizione, alla presentatrice Sara Inglisa, al Presidente della Pro Loco e all’Amministrazione comunale per il sostegno. Un plauso speciale è andato ai soci della Società Militari in Congedo, sempre pronti a promuovere iniziative capaci di coinvolgere la cittadinanza.

Domenica 21 settembre è stata la volta del momento più solenne: un corteo con Autorità civili, militari e religiose ha raggiunto il Monumento dei Caduti di Villa Castelnuovo, dove è stata deposta una corona di fiori in memoria dei caduti, accompagnata dalle note di Giuseppe Amico e Alessio La Placa. Un gesto di grande valore simbolico, per ribadire messaggi di pace e speranza.

La serata ha poi regalato spazio alle tradizioni popolari con l’esibizione del gruppo folk “I Caterini di Rasicudia”, che ha proposto il suggestivo ballo della cordella, simbolo di collaborazione e lavoro di squadra. A seguire, Piazza Garibaldi si è trasformata in un vero salotto musicale cittadino grazie alle esibizioni di Giovanni La Placa (Katrineros), Giovanni Fiandaca, Erika Calabrese e Claudio Liotta, che hanno emozionato il pubblico con le loro voci.

Le celebrazioni per i 140 anni non sono state soltanto una festa, ma anche un ponte verso il futuro, con l’obiettivo di continuare a coinvolgere nuove generazioni e mantenere viva la memoria di chi, nel corso della storia, ha contribuito a scrivere le pagine più autentiche della comunità.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questo evento straordinario, che rimarrà impresso come un capitolo importante nella storia di Santa Caterina Villarmosa.