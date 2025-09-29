Santa Caterina. Entro il 10 ottobre vanno presentate le istanze per il servizio di mensa scolastica

SANTA CATERINA. L’Amministrazione comunale rende noto di voler avviare per l’anno 2025/2026 la MENSA SCOLASTICA per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e le classi primarie che effettuano il tempo pieno. Le istanze vanno prodotte entro il 10 ottobre.

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio mensa (COMPRESI COLORO CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO) dovranno farne richiesta compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo.

La domanda di accesso al servizio mensa può essere corredata da eventuale certificato medico attestante intolleranze alimentari o disabilità riconosciuta tale ai sensi e per gli effetti della L.104/92. Si ricorda che non è permessa la fruizione del pasto autonomo per il proprio figlio, in virtù della sentenza n. 20504/19 della Cassazione.

Modalità di presentazione della domanda: Trasmissione tramite PEC a amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it; Trasmissione tramite MAIL a pubblicaistruzioneservizisociali@comune.santacaterinavillarmosa.cl.it; Consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo comunale, sito in via Roma n. 188.

Tariffe e modalità di pagamento: Per tutti gli ordini di scuola il costo del servizio è pari a € 2,00 per pasto II pagamento del ticket verrà definito successivamente in quanto la gestione sarà a carico della ditta aggiudicataria del servizio. L’avviso per la richiesta da parte delle famiglie del parziale o totale rimborso sarà pubblicato dall’Ente in seguito all’attribuzione al comune di Santa Caterina del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione D.LGS. N. 65/2017 per l’anno scolastico 2024/25. Si ricorda alle famiglie che il costo della mensa rientra tra le spese scolastiche detraibili in dichiarazione dei redditi.