Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, al via il terzo turno del torneo interno “Alla conquista dell’ultima spiaggia”

Il terzo turno del 5° torneo interno di Risiko “Alla conquista dell’ultima spiaggia”, organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, si giocherà domani sera mercoledì 10 settembre presso la Nuova Locanda di San Cataldo, locale dove il Club ha eletto la sua “sede di gioco” grazie all’accoglienza nelle belle e luminose sale sia interne che esterne, e dotato di tutti gli spazi funzionali per organizzare gli eventi di gioco sia interni al Club che i grandi eventi che attraggono tanti giocatori anche provenienti da altri Club della Sicilia o Nazionali. Senza dimenticare ormai il rito tra tutti i partecipanti di sedersi al tavolo davanti ad una buona pizza e a socializzare tra loro prima dell’inizio delle partite.

Il Torneo entra nel vivo dopo i primi due turni già giocati. Nel secondo turno che si è svolto martedì 2 settembre, i giocatori partecipanti sono stati sempre venti divisi in cinque tavoli e con alcuni nuovi giocatori alla loro prima partita, con la classifica del Torneo che al momento vede 23 giocatori in ordine di punteggio. Le conferme e le sorprese non sono mancate nel secondo turno. In testa alla classifica provvisoria vi sono due giocatori appartenenti al Club di Palermo di cui uno dei due, l’attuale primo in classifica Claudio Chiodo89 con due vittorie su due partite, nella metà di questo mese di settembre sarà convocato a Milano nel grande Torneo che vedrà 40 finalisti da tutta Italia sfidarsi, nel corso di due giorni di gioco, per la conquista del titolo di campione nazionale di Risiko.

A seguire in classifica provvisoria, 3 giocatori provenienti dal Club di Caltanissetta, che in seguito alle loro vittorie, di cui una con il Risiko nell’ultimo turno, seguono i primi due di testa per tentare di arrivare primo nella classifica di qualificazione, che vorrebbe dire il passaggio diretto nella finalissima del Torneo del primo ottobre. Infine, tra coloro che hanno vinto almeno una partita nei primi due turni, due giocatori del Club di casa che sperano di risalire scalzando chi gli sta davanti già dal terzo turno di gioco di domani sera. La classifica provvisoria si completa con tutti i giocatori che al momento non hanno vinto ma che possono ambire al passaggio in semifinale anche solo con una vittoria sui due turni che rimangono. Ed e’ sempre possibile iniziare il Torneo anche nell’ultimo turno di qualificazione, perché alle semifinali è previsto il passaggio di un giocatore “ripescato” con il miglior punteggio conseguito anche in una sola partita.

Oltre al torneo in corso, che prevederà nel quarto turno di gioco del 17 settembre anche la festa per la promozione del Club a Risiko Club Ufficiale di Risiko, promozione avvenuta il 13 luglio scorso, il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” è impegnato nell’organizzazione della finale regionale individuale di Risiko con 32 finalisti provenienti da tutta la Sicilia, che si svolgerà presso il locali della Nuova Locanda il prossimo 12 ottobre. Nel corso di quella giornata sarà organizzato anche un Open di Risiko valido per la classifica nazionale RNL, al quale tutti potranno prendere parte. Nei successivi comunicati verrà data ampia pubblicità ai due eventi.

Tutte le informazioni per la partecipazione al Torneo in corso e in generale sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” potranno essere richieste ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), nelle quali sarà pubblicato il Regolamento del Torneo e tutte le foto, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.