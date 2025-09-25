Riesi. Partecipata l’assemblea di “Sud chiama Nord” coordinata da Angelo Bellina

RIESI. E’ risultata parecchio partecipata l’ assemblea di SUD CHIAMA NORD della provincia di Caltanissetta svoltasi a RIESI coordinata da Angelo Bellina, per discutere alcuni punti importanti

— Programmazione e prospettive politiche future del partito

— Elezioni Regionali in Calabria, Marche, Puglia , Campania, Valle D’ Aosta , Toscana e Veneto.

— Elezioni comunali del 2026 dei comuni della provincia di CALTANISSETTA, ENNA e AGRIGENTO.

È intervenuta da ROMA in videochiamata la Presidente Nazionale On. Laura Castelli che ci ha illustrato la prospettiva politica del partito e delle imminenti elezioni regionali che ci saranno in Calabria ,Marche, Puglia, Campania ecc..

Invitando tutti i presenti a mobilitarsi contattando amici, parenti e conoscenti, per far votare i nostri candidati e la lista di Sud Chiama Nord e come Presidente Occhiuto in Calabria e Acquaroli nelle Marche.

Hanno preso parte all’ assemblea l’ Assessore Filippo Franzone , Francesco Salinitro e Vincenzo Giudice di GELA

Noemi Passaro e Francesco Lizio di CALTANISSETTA , l’ Assessore Giuseppe Piazza e Concetta Piazza di SUTERA,

Il Consigliere Comunale Giosuè Marotta di BOMPENSIERE, Francesco Cala’ e Angelo Montagnino di MUSSOMELI, Benedetto Carluzzo di BUTERA, Luigi Giaquinta di SOMMATINO e il direttivo di RIESI composto da Giuseppe Vinci, Giovanni Vasta, Angelo Modica, Piero Cutaia, Salvatore Volpe, Giovanni Giaquinta, Gaetano Campisi , Vincenzo Giaquinta, Elison Vella, Liborio Oliveri, Lucia Cesatti, Giuseppe Di Patti, Calogero Lombardo e Calogero Chiantia .

In rappresentanza della provincia di AGRIGENTO Ivan Mirisola e della provincia di ENNA Gianpiero Leonardo.

A conclusione della serata il direttivo Riesino ha voluto vivere insieme a tutti gli amici venuti da fuori un momento conviviale.