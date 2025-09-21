Riesi. Il 24, 25 e 26 ottobre c’è la “Sagra dei prodotti tipici”

RIESI. Si svolgerà a Riesi la “Sagra dei prodotti tipici”. Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale tramite il sindaco Salvatore Sardella, l’assessore alle attività produttive Enrico Riggio e l’assessore sport turismo e spettacolo Giuseppe Ievolella. La Sagra intende promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche i suoi prodotti tipici.

Dunque, un’occasione imperdibile per quanti intendono conoscere ed apprezzare la bontà dei prodotti tipici riesini. L’evento si svolgerà il 24-25 E 26 ottobre. L’evento sarà realizzato in collaborazione con Liquoreria Chiolo, il Servizio Cristiano, l’Associazione ASD Wonderland e l’Associazione La Vela.