Riesi. Il 23 settembre prenderà avvio il Servizio civile universale; ecco come usufruire dei suoi servizi

RIESI. Il 23 settembre 2025 prenderà ufficialmente avvio il Servizio Civile Universale nel Comune di Riesi. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. I ragazzi e le ragazze saranno impegnati in attività di grande valore sociale e comunitario, tra cui:

Supporto e assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti, offrendo compagnia, aiuto pratico e sostegno quotidiano;

Doposcuola e attività ludiche per i minori, per promuovere l’apprendimento, la socializzazione e il benessere dei più piccoli.

Per usufruire dei servizi è possibile ritirare il modulo presso la sede del Comune di Riesi (piano terra). Un’occasione per cresce insieme, fare esperienza e contribuire al benessere della comunità.