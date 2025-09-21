Salute

Redazione 1

Riesi. Il 23 settembre prenderà avvio il Servizio civile universale; ecco come usufruire dei suoi servizi

Dom, 21/09/2025 - 23:34

RIESI. Il 23 settembre 2025 prenderà ufficialmente avvio il Servizio Civile Universale nel Comune di Riesi. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. I ragazzi e le ragazze saranno impegnati in attività di grande valore sociale e comunitario, tra cui:

  • Supporto e assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti, offrendo compagnia, aiuto pratico e sostegno quotidiano;
  • Doposcuola e attività ludiche per i minori, per promuovere l’apprendimento, la socializzazione e il benessere dei più piccoli.
    Per usufruire dei servizi è possibile ritirare il modulo presso la sede del Comune di Riesi (piano terra). Un’occasione per cresce insieme, fare esperienza e contribuire al benessere della comunità.

