Resuttano. Il 4 ottobre presentazione del libro di Gaetano Gabriele Salamone sulla musica come strumento di inclusione per tutti

RESUTTANO. Si terrà presso i locali dell’ex Scuola media Juvara un incontro nel corso del quale sarà presentato un libro per conoscere il metodo e approfondire come la musica possa diventare uno strumento di inclusione e crescita per tutti i ragazzi.

Il libro, disponibile in libreria e nei principali store online, nasce dall’esperienza diretta di Gaetano Gabriele Salomone, chitarrista e didatta che da anni si dedica all’insegnamento musicale rivolto a studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Anni trascorsi in classe e in sala prove hanno portato alla creazione di uno strumento pratico, accessibile e inclusivo, pensato per offrire strategie mirate agli insegnanti e percorsi di studio valorizzanti per gli studenti.

“Insegnare la chitarra a ragazzi con dislessia” propone un approccio innovativo: dall’uso di materiali visivi alle tecniche multisensoriali, dalla semplificazione della notazione musicale a attività pratiche che valorizzano le capacità di ciascun allievo. Al centro del metodo, l’empatia: la relazione di fiducia tra insegnante e studente che trasforma la difficoltà in stimolo creativo e la fatica in occasione di crescita personale e musicale.

«La musica è un linguaggio universale – spiega Salomone – e credo che anche i ragazzi con dislessia debbano avere la possibilità di viverla senza barriere. La chitarra diventa così non solo uno strumento musicale, ma anche un mezzo per esprimersi, per sentirsi accolti e valorizzati.»

Il manuale si rivolge a docenti di strumento, genitori, educatori e appassionati che desiderano accompagnare i ragazzi nello studio della chitarra con un approccio positivo, stimolante e rispettoso delle diverse modalità di apprendimento. Non è solo un libro di didattica, ma anche una guida ispirazionale per chi crede che l’inclusione passi attraverso la cultura e l’arte. “Insegnare la chitarra a ragazzi con dislessia” è pubblicato da JK Mertz Edition. Prevista la presenza dell’autore; modererà il giornalista de La Sicilia Gandolfo Maria Pepe e parteciperà il sindaco Rosario Carapezza.