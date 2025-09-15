Reggio Emilia, bloccato con il taser: morto 41enne

(Adnkronos) – Un uomo di 41 anni è morto in seguito all'utilizzo della pistola a impulsi elettrici taser da parte della Polizia. E' accaduto a Massenzatico, a Reggio Emilia. Dalle prime informazioni, i poliziotti sono intervenuti stamattina intorno alle 6 e l'uomo, un pluripregiudicato italiano, era in forte stato di agitazione. Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)