Protesta Coldiretti, a Palermo presenti anche agricoltori gelesi

C’erano anche una cinquantina di agricoltori gelesi alla grande mobilitazione del popolo del grano sceso in piazza a Palermo per denunciare le manovre di veri e propri speculatori che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi del grano italiano, sceso ormai sotto i costi di produzione. A rappresentare l’Amministrazione Comunale l’assessore all’Agricoltura, Filippo Franzone, che ha manifestato insieme a centinaia di agricoltori arrivati da ogni parte della Sicilia e della Calabria. Una manifestazione massiccia ma pacifica con cartelli, bandiere e striscioni che si sono radunate in Piazza Marina. “A rischio è la sopravvivenza di migliaia di aziende agricole, anche locali – ha denunciato l’assessore Franzone – che sono impegnate nella coltivazione. Questa speculazione rischia di far drasticamente diminuire le capacità produttive della nostra nazione in un settore strategico per l’approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale. Servono maggiori controlli e lo stop alle importazioni sleali di grano da paesi del nord America”.