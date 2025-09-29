Palazzo d’Orléans, il presidente Renato Schifani ha incontrato il nuovo console degli Stati Uniti Terrence Flynn

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, questa mattina nella Sala “Maria Mattarella” di Palazzo d’Orléans ha ricevuto il nuovo console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn.

Una visita cordiale, durante la quale è stato ricordato il rapporto storico tra Sicilia e Usa. Un’amicizia consolidata, basata sui valori comuni della libertà e della democrazia, che si esprime anche attraverso continue collaborazioni nei settori dell’economia, della scienza e della cultura. La Sicilia, inoltre, fornisce un contributo strategico alla sicurezza del Mediterraneo offrendo ospitalità alle forze militari statunitensi e della Nato.

Flynn ha assunto l’incarico di console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli lo scorso luglio. È un diplomatico di carriera del Senior Foreign Service e, in precedenza è stato, fra l’altro, ministro consigliere per gli Affari amministrativi presso la Missione diplomatica degli Stati Uniti in Iraq, a capo della Regional Syria Platform del Dipartimento di Stato e direttore del Baghdad Diplomatic Support Center.

