Palazzo d’Orléans, il presidente Renato Schifani ha incontrato il nuovo console degli Stati Uniti Terrence Flynn

Lun, 29/09/2025 - 16:27

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, questa mattina nella Sala “Maria Mattarella” di Palazzo d’Orléans ha ricevuto il nuovo console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn.

Una visita cordiale, durante la quale è stato ricordato il rapporto storico tra Sicilia e Usa. Un’amicizia consolidata, basata sui valori comuni della libertà e della democrazia, che si esprime anche attraverso continue collaborazioni nei settori dell’economia, della scienza e della cultura. La Sicilia, inoltre, fornisce un contributo strategico alla sicurezza del Mediterraneo offrendo ospitalità alle forze militari statunitensi e della Nato.
Flynn ha assunto l’incarico di console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli lo scorso luglio. È un diplomatico di carriera del Senior Foreign Service e, in precedenza è stato, fra l’altro, ministro consigliere per gli Affari amministrativi presso la Missione diplomatica degli Stati Uniti in Iraq, a capo della Regional Syria Platform del Dipartimento di Stato e direttore del Baghdad Diplomatic Support Center.

