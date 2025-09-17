Operazione “The Wall”, Di Paola(M5S): “Plauso a Carabinieri e DDA”

“Il mio plauso ai Carabinieri del comando provinciale ed ai Pubblici Ministeri della Dda di Caltanissetta per aver assicurato alla giustizia i malavitosi che lucrando su traffici di stupefacenti e armi, rovinano la vita di giovani e famiglie nel nostro territorio. Una piaga sociale che non possiamo permetterci e che viene arginata dal duro lavoro di forze dell’ordine e inquirenti cui deve andare il nostro quotidiano ringraziamento”. Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito dell’operazione ribattezzata “The Wall” che ha portato in carcere 15 persone per droga e armi nel Nisseno.