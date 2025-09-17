Operazione antidroga a Gela, Scuvera(FdI): “Lo Stato è presente, nessun territorio sarà lasciato solo nella lotta contro la criminalità”

“Esprimo il mio più vivo apprezzamento e il più sincero ringraziamento al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta guidato dal Colonello Mucci, alla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, e a tutte le Forze dell’Ordine impegnate nell’operazione “The Wall”, che ha portato all’esecuzione di quindici misure cautelari e allo smantellamento di un canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti sull’asse Lombardia–Gela.” A dichiararlo è l’onorevole Totò Scuvera, deputato di Fratelli d’Italia. “Questa ennesima operazione investigativa conferma, ancora una volta, l’altissimo livello di professionalità, dedizione e senso dello Stato delle nostre forze di sicurezza e della magistratura – prosegue -. L’azione congiunta condotta testimonia l’efficacia del contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di droga, fenomeni che minacciano la serenità delle famiglie, il futuro dei giovani e la sicurezza delle nostre comunità.”

Scuvera continua: “Il mio pensiero e il mio plauso vanno a tutti i Carabinieri, agli inquirenti e agli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine che, con impegno costante e spesso a rischio della propria incolumità, difendono la legalità e il bene comune – conclude -. Lo Stato è presente e determinato: nessun territorio, neppure il più difficile, sarà mai lasciato solo nella lotta contro la criminalità.”