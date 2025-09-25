Mussomeli, studenti dell’Alberghiero operativi ed “accoglienti” nelle sale del Castello Manfredonico. La visita del Comandante regionale GdF Manna

MUSSOMELI – Nella Terra di Manfredi, da tanti riconosciuta come paese ospitale, il senso dell’accoglienza dei suoi cittadini verso l’ospite sembra scorrere nelle vene pronti a dedicargli ogni migliore cura ed attenzione perché onorati della sua presenza. E così è stato, l’altro giorno per gli studenti dell’Alberghiero dell’Istituto Scolastico “Virgilio” che, impeccabili, attenti e premurosi, hanno curato il servizio dell’Accoglienza riservata al Comandante Regionale di Sicilia della Guardia di Finanza Roberto Manna e al Comandante Provinciale di Caltanissetta, Colonnello Stefano Gesuelli, nel corso della visita organizzata dal comando della Guardia di Finanza presso l’antico maniero manfredonico. A dare il saluto di benvenuto agli illustri ospiti è stato il sindaco Giuseppe Catania che, tra l’altro ha detto: “Un momento di grande significato per la nostra comunità e per la valorizzazione del nostro patrimonio storico, che continua a essere cornice di incontri di prestigio”. E sono stati I ragazzi e le ragazze delle classi seconda, terza e quarta dell’indirizzo alberghiero, guidati dai loro insegnanti di cucina, accoglienza e sala, a curare il servizio di enogastronomia offerto e servito dai ragazzi dell’Istituto. Uno scenario ed un panorama, agli occhi degli ospiti, che parlavano il linguaggio della bellezza, dell’arte e della storia e, nel concreto, anche della cucina con i suoi ammiccanti e prelibati prodotti locali offerti all’assaggio dei convenuti presso le antiche sale del castello, con i suoi magici luoghi che hanno richiamato curiosità, ammirazione e stupore. Di questa visita al Castello, alunni e alunne, certamente. sono stati parte attiva dell’iniziativa rendendo più coinvolgente la visita al Castello.