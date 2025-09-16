Mussomeli, festeggiato coi carmelitani i 90 anni dell’anziano prete Sebastiano Lo Conte

NUSSOMELI – Festeggiato domenica scorsa, presso la parrocchia del Carmelo, su iniziativa del parroco Rosario Castiglione, il compleanno del novantenne sacerdote Sebastiano Lo Conte che ha celebrato la messa insieme al parroco e a don Salvatore Falzone, Ha tenuto un’omelia efficace e ricca di approfondimenti teologici, in cui non ha mancato di ricordare le persone care, ed il suo particolare legame con la Madonna del Carmelo. Figura apprezzata e stimata dalla comunità cittadina e non solo. l’anziano sacerdote è una persona aperta al dialogo e disponibile all’ascolto, un grande comunicatore. Attualmente è il più anziano dei sacerdoti residenti a Mussomeli. Ha iniziato il suo ministero sacerdotale a Caltanissetta, presso la parrocchia di Santa Lucia; poi è stato per un decennio vice-parroco di San Giovanni a Mussomeli. Successivamente, dopo una breve esperienza a Sutera, ha svolto il ministero di parroco per ventisei anni a Sant’Isidoro, nel Villaggio Masaniello di Milena, per tornare poi a Mussomeli, a San Giovanni, dove è stato parroco fino al 2015, e parroco in solidum fino al 2016; infine, rettore di Santa Maria dal 2015 al 2022. Va detto anche che ha svolto anche il ruolo docente di Religione presso l’Istituto Agrario di Mussomeli. Al termine della celebrazione eucaristica, il festeggiato è stato omaggiato dal parroco don Castiglione con una immagine della Madonna. Anche il Vescovo Mario Russotto ha voluto fargli pervenire i suoi auguri e la sua benedizione.