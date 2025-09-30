Mussomeli, domani messa di suffragio per Fra Nunzio Asta nella chiesa di San Francesco

MUSSOMELI – La famiglia scout di Mussomeli è stata colpita da un lutto per la morte di Fra Nunzio Asta, originario di Comiso, spentosi all’ospedale di Vittoria. Era un frate conventuale di San Francesco, la cui Vocazione, negli anni ottanta, lo portò ad abbracciare i voti religiosi che lo portarono proprio a Mussomeli, guidato dal compianto P. Nicola Mulè, Padre Guardiano del Convento di San Francesco. Col suo impulso, e la sua vivacità, portò una ventata spirituale, come già da tempo non se ne vede a Mussomeli: fondò il Gruppo Scout D’Europa “P. Territo”, intitolato, appunto, a P. Territo, Francescano Mussomelese vissuto Missionario in Oriente), esperienza che i tanti giovani di allora, oggi padri di famiglia, portano nel cuore con il grande rammarico di non poter far fare tale esperienza Scoutistica ai propri figli e ai tanti giovani.Quel gruppo Scout di allora invita quanti lo hanno conosciuto ad unirsi nella preghiera, partecipando alla Santa Messa in suo suffragio presso la chiesa di San Francesco domani giorno 1/10/25 alle ore 18,30.