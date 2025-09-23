Mussomeli, alunni del Plesso “Padre Pino Puglisi” accolti dal corpo docente. Inizio anno scolastico

MUSSOMELI – La Primaria e la Secondaria della scuola di Viale Peppe Sorce, con lo slogan “La pace è nelle nostre mani” il plesso “P. Pino Puglisi” ha dato ufficialmente il via al nuovo anno scolastico. Durante la festa dell’accoglienza ,svoltasi il 22 settembre, gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si sono esibiti con canti e brevi riflessioni a tema. La Dirigente scolastica Alessandra Camerota ha dato il benvenuto a tutti gli alunni e ai genitori, in particolare agli alunni della classe prima di scuola primaria che per la prima volta hanno varcato la soglia di questa scuola. Ha augurato a tutto il personale presente buon anno scolastico esortando tutti a “Costruire insieme la pace”