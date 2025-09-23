Salute

Mussomeli, alunni del Plesso “Padre Pino Puglisi” accolti dal corpo docente. Inizio anno scolastico

Carmelo Barba

Mussomeli, alunni del Plesso “Padre Pino Puglisi” accolti dal corpo docente. Inizio anno scolastico

Mar, 23/09/2025 - 18:36

Condividi su:

MUSSOMELI – La Primaria e la Secondaria della scuola di Viale Peppe Sorce, con lo slogan “La pace è nelle nostre mani” il plesso “P. Pino Puglisi” ha dato ufficialmente il via al nuovo anno scolastico. Durante la festa dell’accoglienza ,svoltasi il 22 settembre, gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si sono esibiti con canti e brevi riflessioni a tema. La Dirigente scolastica Alessandra Camerota ha dato il benvenuto a tutti gli alunni e ai genitori, in particolare agli alunni della classe prima di scuola primaria che per la prima volta hanno varcato la soglia di questa scuola. Ha augurato a tutto il personale presente buon anno scolastico esortando tutti a “Costruire insieme la pace”

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta