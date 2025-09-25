Montedoro. Il sindaco condanna abbandono di rifiuti dietro la statua di San Padre Pio

MONTEDORO. “Questo è quello che è stato trovato dietro la statua di Padre Pio. Rifiuti abbandonati in un luogo che dovrebbe essere segno di fede, raccoglimento e rispetto”. Così il sindaco Renzo Bufalino che ha stigmatizzato l’abbandono di rifiuti dietro la statua del Santo di Pietrelcina.

“Indipendentemente dal credo personale, certi spazi meritano cura e dignità. Ridurre un’area che per tanti è simbolo di spiritualità a una discarica è un atto di inciviltà che offende non solo i credenti, ma l’intera comunità”.