Montedoro. Il sindaco Bufalino ringrazia le Forze dell’Ordine per l’arresto di un 57enne per droga

MONTEDORO. “Un grande grazie alle nostre Forze dell’Ordine per l’arresto di un 57enne trovato in possesso di hashish”. E’ quello che ha voluto manifestare pubblicamente il sindaco Renzo Bufalino dopo l’avvenuto arresto ad opera dei carabinieri di una persona per droga.

“Il loro lavoro quotidiano – ha detto il sindaco – non è mai scontato: significa presidiare il territorio, proteggere i cittadini e difendere soprattutto i più giovani dai rischi legati alle droghe. Anche noi, come cittadini, possiamo fare la nostra parte: con attenzione, responsabilità e collaborazione, affinché la sicurezza e la legalità siano un bene condiviso e custodito insieme”.