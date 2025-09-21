Montedoro. I servizi alla comunità delle Suore Francescane: dall’assistenza ai bambini allo studio della lingua inglese

MONTEDORO. La congregazione delle Suore Francescane di Montedoro mette a disposizione diversi servizi alla comunità, dedicandosi anche all’assistenza di bambini, al sostegno scolastico , all’educazione cristiana oltre che alla carità e al sostegno spirituale.

Non mancheranno i laboratori creativi, il doposcuola, il servizio baby parking per i bambini. Vi è inoltre anche la possibilità di approfondire e studiare la lingua inglese per chi ne farà richiesta e tramite prenotazione sarà possibile anche festeggiare i compleanni all’interno di un locale confortevole per tutte le vostre esigenze. Per informazioni è possibile chiamare al 338 – 3302983.