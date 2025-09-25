Montedoro. Giuseppe Piccillo eletto presidente dell’Auser del Vallone

MONTEDORO. Il prof. Giuseppe Piccillo è stato eletto per unanime acclamazione presidente dell’Auser del Vallone. In precedenza, a seguito della decadenza del consiglio direttivo causato dalle dimissioni della maggioranza dei membri, il presidente provinciale dell’Auser Salvatore Pelonero ha convocato l’assemblea straordinaria dei soci. Dopo una breve introduzione, il presidente provinciale ha proposto l’elezione del nuovo presidente nella persona del socio Giuseppe Piccillo.

La sua proposta è stata approvata per acclamazione, con la sola astensione dell’interessato. Il neo presidente ha posto tra gli obiettivi del suo mandato quello di diffondere nel territorio una più avvertita cultura della pace, della solidarietà, del rispetto e della tutela degli ambienti naturali. Altro obiettivo è di promuovere tra i soci una comunione di intenti mediante un dialogo equilibrato e democraticamente rispettoso di tutte le opinioni, per trovare giuste sintesi in funzione di quelli che sono gli scopi statutari dell’Auser.

Infine, ha posto l’esigenza di valorizzare le risorse materiali ed immateriali del territorio per diffonderne la conoscenza e promuoverne un approccio consapevole anche al di fuori dei suoi confini. L’assemblea ha poi eletto come componenti del direttivo: Rosetta Provenzano (vicepresidente), Alba Pietro, Caruana Anna Maria, Tonino Calà, Salvatore Falletta, Calogero Greco, Loredana La Porta, Daniela Morreale, Gerlando Puma e Salvatore Tulumello. Salvatore. Infine, il neopresidente Piccillo ha annunciato che al più presto riunirà il direttivo per affidare incarichi specifici ai singoli componenti, per creare gruppi di lavoro al fine di progettare iniziative per i prossimi mesi.