Montedoro. Entro il 17 ottobre le istanze per ottenere la fornitura gratuita dei libri scolastici

MONTEDORO. Si informa che la Regione Sicilia ha reso note le procedure per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025, ai sensi dell’art. 27 della L. 448/1998.
Le istanze riservate agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, devono essere presentate presso l’istituzione scolastica frequentata entro e non oltre il 17 ottobre 2025.
E’ possibile ritirare il modulo presso gli uffici comunali o scaricare l’allegato sul sito web del Comune medesimo.