Mondiali atletica, Battocletti argento nei 10mila e Fabbri bronzo nel peso

(Adnkronos) –

Nadia Battocletti medaglia d'argento nei 10mila metri ai Mondiali d'atletica 2025 a Tokyo. L'azzurra, protagonista di una prestazione strepitosa oggi 13 settembre, chiude in 30'38''23 (record italiano) alle spalle della keniana Beatrice Chebet (30'37''61). Terzo posto per l'etiope Guidaf Tsegay (30'39''65). La prima giornata della rassegna iridata regala agli azzurri anche la medaglia di bronzo per Leonardo Fabbri nel lancio del peso con la misura di 21,94. L'oro va allo statunitense Ryan Crouser, che scaglia l'attrezzo a 22,34 con la miglior prestazione stagionale. Argento al messicano Uziel Munoz con 21,97. L'Italia chiude la giornata inagurale con 3 medaglie, considerato anche l'argento di Antonella Palmisano nella 35 km di marcia.

Marcell Jacobs esordisce nei 100 metri con il terzo posto (10''20) nella sesta batteria, alle spalle del nigeriano Israel Okon (10''04) e del britannico Zharmel Hughes (10''06). Jacobs accede al secondo turno dopo il primo round. Miglior tempo complessivo per il sudafricano Gift Leotlela, che vola in 9''87 con il primato personale. Tra i big brillano i giamaicani Oblique Seville (9''93) e Kishane Thompson (9''95), gli statunitensi Noah Lyles (9''95) e Kenneth Bednarek (10''01). Nei 100 metri femminili, ottimo avvio per Zaynab Dosso che corre in 11''10: turno superato e record italiano lontano solo 9 centesimi.

Delusione per Larissa Iapichino, che fallisce l'accesso alla finale del lungo femminile. L'azzurra non va oltre la misura di 6,56 e chiude in quindicesima posizione complessiva.