Migranti, fermati a Siracusa quattro presunti scafisti

Agenti della polizia di Stato, in servizio alla Squadra mobile della questura di Siracusa, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di quattro cittadini egiziani, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in relazione allo sbarco avvenuto domenica scorsa nelle coste della provincia aretusea. Nei confronti dei quattro stranieri sono stati raccolti elementi indiziari che consentono di accusarli di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in quanto soggetti che hanno consentito la traversata e il successivo sbarco nelle nostre coste.