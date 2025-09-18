Michele Mancuso (FI): “Un colpo importante alla criminalità. Gela e il Nisseno meritano legalità e futuro”

«L’operazione The Wall, portata a termine dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta guidati dal Colonnello Mucci, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura della Repubblica, rappresenta un passaggio fondamentale nella lotta al traffico di stupefacenti sull’asse Lombardia–Gela. Esprimo il mio sincero plauso a tutti gli uomini e le donne in divisa e ai magistrati impegnati in questa delicata attività investigativa» – afferma il deputato di Forza Italia, Michele Mancuso.

«Ancora una volta le nostre forze dell’ordine e la magistratura dimostrano professionalità, coraggio e dedizione, colpendo duramente chi mette a rischio la sicurezza dei cittadini e il futuro dei giovani. Questi risultati testimoniano che lo Stato è presente e non arretra di fronte alla criminalità organizzata» – continua Michele Mancuso.

«Gela e l’intera provincia di Caltanissetta hanno diritto a crescere nella legalità, senza condizionamenti mafiosi, guardando al futuro con fiducia e speranza. Sarà sempre mio impegno sostenere con forza chi difende la legalità e il bene comune, perché nessun territorio deve sentirsi abbandonato» – conclude l’onorevole Michele Mancuso.