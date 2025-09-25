Mazzarino. Potenziati dall’Asp servizi di riabilitazione: l’Ospedale Santo Stefano si conferma polo di eccellenza

MAZZARINO. L’Unità Operativa Semplice di Recupero e Riabilitazione Funzionale presso il Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Mazzarino, si conferma un polo d’eccellenza per la riabilitazione nel territorio. La struttura ha recentemente potenziato il proprio parco elettromedicale e ampliato l’offerta di servizi specialistici, mirando a soddisfare le esigenze di un bacino d’utenza esteso e ad abbattere le liste d’attesa.

L’U.O.S. dispone ora di una ricca e moderna strumentazione per la terapia fisica, essenziale per un’efficace riabilitazione:

• Magnetoterapia:

• 1 apparecchiatura per terapia total body (con due solenoidi).

• 1 apparecchiatura specifica con placche per il trattamento delle piccole articolazioni.

• Terapie Fisiche Focali:

• 3 apparecchiature per l’Ultrasuonoterapia.

• 2 apparecchiature Laser, di cui una di ultima generazione dotata di puntale e distanziatore fisso per trattamenti precisi.

• 1 apparecchiatura per Radarterapia.

• Terapia Elettrica:

• 2 Elettrostimolatori Multifunzione che includono trattamenti di Diadinamica, Ionoforesi e TENS.

• Meccanoterapia:

• 1 Lettino per trazione meccanica.

Il personale in servizio garantisce un elevato standard di cura. L’organico è composto da 3 Fisioterapisti e 1 Coordinatore, il cui lavoro è pienamente coadiuvato da 1 Infermiera dedicata in modo specifico alle attività ambulatoriali.

L’attività clinica specialistica è stata particolarmente intensa. Da gennaio ad oggi, la struttura ha erogato un totale complessivo di 350 visite, gestite da:

• Dott. Astuto G. per le visite ortopediche.

• Dott. Virone L. per le visite fisiatriche.

Oltre alle terapie strumentali, l’ambulatorio svolge un ruolo cruciale nell’ambito della Protesica, gestendo la prescrizione di ortesi e protesi. Queste prestazioni sono fondamentali per affrontare la disabilità e fornire il necessario supporto ai cittadini destinatari di prestazioni riabilitative ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Tutte le attrezzature e le prestazioni erogate mirano al soddisfacimento dei bisogni della collettività, servendo non solo gli utenti della zona di Mazzarino, ma anche quelli dei comuni limitrofi quali Riesi, Barrafranca, Sommatino e Butera.