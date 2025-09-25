Mazzarino. Il Gruppo Civico: “Da mesi il servizio di raccolta di indumenti è sospeso”

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota del gruppo Civico per Mazzarino sui servizi ai cittadini.

“I servizi ai cittadini continuano a lasciare desiderare, alimentando una domanda che sentiamo sempre più spesso tra la gente, e ora? Una domanda semplice, ma carica di significato.

Un esempio emblematico è quello dei contenitori per gli indumenti usati. Nel centro abitato non sono mai stati presenti e, solo dopo le nostre ripetute richieste ,con le quali ne sollecitavamo la collocazione ,l’Amministrazione ha risposto che i cittadini potevano conferire i vestiti dismessi presso il CCR.

Oggi, però, anche questa possibilità non è più garantita .Da mesi, infatti, il servizio di raccolta degli indumenti usati al CCR è sospeso, e non si sa quando sarà attivato, lasciando di fatto i cittadini senza alcuna alternativa, questa situazione nostro malgrado potrebbe influire sull’aumento della percentuale dell’indifferenziata.

È legittimo, a questo punto, continuare a chiedersi, e ‘ ora?

E ancora, l’area attorno alla Basilica della Madonna del Mazzaro, l’indomani della festa, sia davanti che sul retro, si presentava in uno stato indecoroso, piena di cartacce e nastri di vario colore .

Ci si chiede, non era corretto provvedere un intervento di pulizia straordinaria l’indomani della festa?

Il servizio di pulizia dell’area è stato affidato al vento, evitando costi all’Amministrazione !!!!!

Il Corso Vittorio Emanuele versava e versa in condizioni simili, con sporcizia sempre più evidente a causa della mancata utilizzazione della spazzatrice, ancora non riusciamo a spiegarci il motivo del mancato impiego, forse è rotta, o che cosa …….

Lo stesso senso di abbandono si percepisce nella villa comunale, metà del cancello dell’ingresso secondario manca .

E come viene sostituito?

Viene sostituito se così si può dire da un semplice nastro segnaletico, una “soluzione” che sfiora il ridicolo.

Non abbiamo mai chiesto grandi opere, perché sappiamo che a oggi manca la progettualità’ da parte dell’Amministrazione Comunale, ma segnaliamo problemi che si potrebbero risolvere senza impegnare grosse somme, la città non può rinunciare anche a questo.

Sig. Sindaco , il minimo, il decoro, i servizi di base, la manutenzione essenziale devono essere garantiti.

Non si può andare avanti così. E allora, ancora una volta, ci chiediamo, e’ ora?”

Gruppo Civico per Mazzarino – Livio D’Aleo e Santo Vicari