Max Giusti sostituisce Gerry Scotti, è il nuovo conduttore di ‘Caduta Libera’

(Adnkronos) –

Max Giusti prenderà da Gerry Scotti il timone di 'Caduta Libera'. Il conduttore, il cui approdo a Mediaset era stato annunciato nei mesi scorsi, condurrà il programma destinato ad alternarsi con 'Avanti un altro' nel preserale di Canale 5. Lo anticipa il sito di Davide Maggio. Scotti, impegnato da quest'anno nell'access prime time con 'La Ruota della Fortuna', che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico, lascerà così il preserale a Max Giusti. Ma non è ancora certa la data dell'avvicendamento con 'Avanti un altro', che potrebbe comunque proseguire almeno fino alla fine dell'anno. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)