Marianopoli. Soddisfazione del sindaco Noto per i lavori di somma urgenza eseguiti sulla Sp 42 e 44

MARIANOPOLI. “Oggi, alla fine della mia giornata al comune, sono andato a vedere i lavori di “SOMMA URGENZA ” in corso sulla SP42 ed SP44. Mi ritengo soddisfatto dei lavori eseguiti. Ho cercato di essere presente il più possibile per accertarmi che venissero sistemati tutti i punti critici: così è stato”.

Così il sindaco di Marianopoli Salvatore Noto a proposito dei lavori che stanno interessando la Sp 42 e 44. Il primo cittadino ha ringraziato il Presidente Tesauro, I Consiglieri Micciche’ e Sorce per la sensibilità dimostrata verso il territorio. Ha anche ringraziato lo staff dell’ufficio tecnico del Libero Consorzio: Ing. Denaro, Geom Riggi e Geom Galiano, oltre che la ditta Guarneri-Li Calzi di Delia, esecutrice dei lavori. Inoltre un ringraziamento particolare al sindaco di San Cataldo, nonché consigliere provinciale, Gioacchino Comparato per averlo sostenuto e affiancato in questa richiesta.

“Ora – ha commentato Noto – sono più sereno, sapendo che i miei concittadini e tutti i cittadini del vallone che utilizzano queste arterie possono transitare in sicurezza. Sono ben consapevole del tanto che ancora c’è da fare… e lo faremo. Come vi avevo anticipato, per la sp42 sono imminenti due interventi: uno da € 93.502,50 ed uno da ben € 734. 546,00. Un terzo per la sp44 di € 62.202,20.