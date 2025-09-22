Marianopoli. Al via i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Sp42 e Sp 44

MARIANOPOLI. Cominciano domani, martedì 23 settembre, i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP42 ed SP44. Ad annunciarlo è stato il sindaco Salvatore Noto.

I lavori serviranno a sistemare i punti più critici che mettono a rischio la transitabilità delle due arterie in attesa degli imminenti interventi più consistenti e precisamente:

– Intervento n°1 – Importo netto dei lavori sulla Sp42: € 93´502,50;

– Intervento n° 2 – Importo netto dei lavori sulla Sp44: € 62´202,20

– Intervento n° 3 – Importo complessivo dell’intervento dei lavori sulla Sp42: € 734. 546,00.

Il sindaco ha ringraziato quindi, per la disponibilità e la celerità d’intervento, il Presidente Tesauro, i Consiglieri Miccichè e Sorce, lo staff dell’ufficio tecnico guidato dall’ing. Mario Denaro. L’iniziativa è stata intrapresa e condivisa congiuntamente dallo stesso primo cittadino manchese e dal sindaco di San Cataldo nonché consigliere provinciale Gioacchino Comparato a cui va il suo ulteriore ringraziamento.