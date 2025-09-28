Mancuso(FI): “Con le variazioni al Piano triennale delle opere pubbliche risorse concrete per viabilità e scuole, segnale forte al territorio”

Il deputato all’ARS di Forza Italia, Michele Mancuso, esprime piena soddisfazione per quanto avvenuto in Consiglio provinciale al Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, dove sono state approvate importanti variazioni al Piano triennale delle opere pubbliche a favore del territorio.

«Sono contento che finalmente, con l’approvazione delle variazioni al Piano triennale delle opere pubbliche in Consiglio provinciale, si sia dato un segnale concreto al territorio. Non posso che ringraziare tutti i componenti, nonché il Presidente Tesauro, per i 6,5 milioni destinati alla viabilità, che si aggiungono ai circa 7 milioni con l’FSC – frutto del lavoro del governo Schifani – e ai 6 milioni già previsti con l’accordo quadro sia per la zona nord che per la zona sud. – dichiara l’onorevole Michele Mancuso, deputato all’ARS di Forza Italia –. Sono sicuro che la sinergia tra Provincia e Regione potrà portare grandissimi benefici: la prova è data dagli interventi nelle scuole, che in queste settimane sono stati numerosi e che nei prossimi mesi diventeranno ancora più significativi, per un totale di circa 12 milioni di euro di lavori nelle scuole medie e superiori della provincia. Interventi che faranno davvero “resuscitare” le strutture, rendendole sicure ed efficienti anche dal punto di vista energetico. Questi risultati dimostrano che, quando prevale il senso di responsabilità, è possibile costruire un percorso di rilancio credibile per l’intero territorio. Lavoreremo affinché ogni euro stanziato diventi presto cantiere, opera e servizio, restituendo fiducia ai cittadini e mostrando che la buona politica sa dare risposte concrete alle comunità locali» conclude il deputato all’ARS di Forza Italia Michele Mancuso.