Mancuso (FI): “Con il Presidente del Libero Consorzio Tesauro interventi attesi da decenni, lavori concreti per le strade del Vallone”

«Voglio esprimere il più vivo ringraziamento all’amministrazione provinciale guidata dal Presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro – dichiara l’onorevole Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’ARS – perché finalmente, dopo mezzo secolo, i cittadini del Vallone possono assistere a un intervento atteso da decenni. I comuni di Milena, Montedoro, Bompensiere e Campofranco vedono oggi asfaltato il tratto viario che attraversa la miniera di salgemma Milena–Racalmuto.

Un’opera che non solo elimina una condizione di pericolo per gli automobilisti, ma che rappresenta anche un segno di grande civiltà e di attenzione verso le comunità del territorio. Il nostro appello, che si protraeva da tanti anni, ha finalmente trovato riscontro concreto grazie all’impegno dell’ente provinciale e alla determinazione del suo Presidente.

Ma questo è soltanto l’inizio: tantissimi altri saranno gli interventi previsti sulle strade provinciali del Vallone e non solo. Nei prossimi mesi andranno infatti in gara circa 7-8 milioni di euro per il rifacimento di diverse arterie, molte delle quali nella zona sud della provincia. A questi investimenti si aggiungono gli interventi programmati dal Commissario per il dissesto idrogeologico, che riguarderanno anche il completamento della SP38, oltre alla dorsale che collegherà l’autostrada per Catania, da Resuttano, fino alla Palermo-Agrigento, raggiungendo il bivio Tumarrano di Cammarata.

Siamo di fronte ad anni di grandi opere e di programmazione concreta – conclude Mancuso – che restituiranno sicurezza e dignità alle nostre strade, ma soprattutto offriranno nuove opportunità di sviluppo per l’economia del territorio».