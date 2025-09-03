La Fattoria di Sofia rinnova il suo impegno solidale: altri cinque quintali di pesche per la Caritas nissena

Già lo scorso 28 luglio l’azienda agricola “La Fattoria di Sofia” di Salvatore Spagnolo, a Delia, aveva fatto parlare di sé per un gesto di grande generosità, donando cinque quintali di pesche fresche alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta e alla Caritas diocesana nissena. Un’iniziativa accolta con entusiasmo dalle due realtà di volontariato e che confermava la sensibilità sociale di un’impresa impegnata a coniugare produzione agricola e attenzione al territorio.

A distanza di poche settimane, l’impegno si rinnova con una nuova donazione. Nella giornata di lunedì 1 settembre presso l’Emporio della Solidarietà della Caritas diocesana di Caltanissetta sono arrivati altri cinque quintali di pesche fresche. La frutta, raccolta direttamente dall’azienda, sarà distribuita a partire da mercoledì 3 settembre alle famiglie assistite dall’Emporio, mentre una parte raggiungerà le mense cittadine della chiesa di Santa Croce e della parrocchia San Pio X, che ogni giorno garantiscono pasti caldi a chi vive situazioni di difficoltà.

Alla base di questa scelta c’è un percorso che lo stesso Spagnolo lega a un episodio personale. Entrato per caso, nel 2023, all’interno dell’Emporio Rosso Melograno per proporre le confetture prodotte dalla sua azienda, fu accolto da un gruppo di persone con un sorriso travolgente. Un incontro che gli fece scoprire il valore di un emporio solidale capace di sostenere, con i prodotti del territorio, sia i progetti della Caritas sia l’economia locale.

“È da quei sorrisi che nasce tutto – racconta Spagnolo – perché la fraternità e la solidarietà possono davvero diventare il motore di una nuova economia. Scegliendo i prodotti dell’Emporio Rosso Melograno non si sostiene solo un progetto sociale, ma anche la nostra terra”.

Con questa seconda iniziativa, la Fattoria di Sofia conferma dunque una linea aziendale che guarda oltre la produzione e mette al centro la comunità, trasformando i frutti del proprio lavoro in occasioni di condivisione e speranza per chi ha più bisogno.