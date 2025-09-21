Incidente stradale nel nisseno: tre calciatori feriti, uno in condizioni critiche

Un grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in Contrada Vituso, nel comune di Niscemi, ha coinvolto quattro persone, tra cui tre giocatori di origine argentina appartenenti al Niscemi Calcio. Le vittime stavano viaggiando verso lo stadio Santa Maria per prendere parte ad una partita di campionato.

Stando alle prime ricostruzioni, l’auto con a bordo i tre calciatori si sarebbe scontrata frontalmente con un veicolo proveniente in direzione opposta. Nell’urto è rimasto coinvolto anche un passeggero dell’altro veicolo.

Tra i feriti quello che ha riportato le conseguenze più gravi è stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza fino a un ospedale a Catania. Gli altri tre coinvolti – due dei calciatori e il passeggero dell’auto avversaria – sono stati condotti al pronto soccorso locale con ferite meno gravi, ma la loro situazione è ancora in osservazione.

Le autorità locali stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dello scontro: non è ancora certo se uno dei due conducenti abbia invaso la corsia opposta, né se ci fossero condizioni particolari della strada che abbiano contribuito all’incidente. Al momento si contano quattro feriti in tutto.