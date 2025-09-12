Salute

Il Viminale aggiorna il livello delle scorte per politici e istituzioni

Ven, 12/09/2025 - 17:28

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato ai tecnici del Viminale di aggiornare i livelli di protezione delle personalità politiche e istituzionali del Paese. L’iniziativa è stata avviata in considerazione del clima di tensione che si sta registrando nel Paese e nel contesto internazionale, in particolare per le ricorrenti minacce rivolte nei confronti di alcuni esponenti istituzionali. (di Giorgia Sodaro) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

