I Comuni di Acquaviva, Mussomeli e Villalba in convegno col GAL – Terre del Nisseno: enogastronomia e creazione d’impresa

ACQUAVIVA PLATANI – Si sono riuniti in convegno ad Acquaviva Platani il 20 settembre alle ore 18 presso il centro socio culturale i sindaci di Acquaviva Platani Salvatore Caruso, quello di Mussomeli Giuseppe Catania ed il sindaco di Villalba Maria Paola Immordino. E’ stato illustrato Progetto promosso dal GAL Terre del Nisseno, appunto per i Comuni di Acquaviva Platani, Mussomeli e Villalba ed ha condotto i lavori Massimiliano Morettini, imprenditore nel campo della ristorazione e formatore. Insomma la valorizzazione del territorio al primo posto e stavolta con l’enogastronomia, creazione d’impresa di ristorazione. Ricordiamo che di tratta di un progetto promosso dal GAL Terre del Nisseno.