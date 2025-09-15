Gela, inizio nuovo anno scolastico: gli auguri del sindaco Di Stefano e dell’assessore Di Cristina

Il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano e l’assessore all’Istruzione, Peppe Di Cristina, rivolgono gli auguri di buon anno scolastico agli studenti.

“Bentornati a scuola, ragazzi! Oggi le scuole di Gela riaprono le loro porte, pronte ad accogliere i nostri studenti, insegnanti, personale scolastico e le famiglie per un nuovo anno pieno di sfide, crescita e speranza – dichiara il sindaco -. Un augurio speciale va ai più piccoli che per la prima volta varcheranno la soglia di una scuola: che possano trovare nei compagni, nei docenti e negli spazi scolastici non solo un luogo dove imparare, ma un luogo dove sentirsi accolti, valorizzati, liberi di essere se stessi – prosegue -. Ringrazio i docenti e tutto il personale per il lavoro che ciascuno svolge, spesso dietro le quinte, per garantire a tutti un ambiente educativo sicuro e stimolante. E alle famiglie dico: la scuola è una comunità, ed è insieme che possiamo fare la differenza. Partecipazione, dialogo, rispetto reciproco sono le chiavi per un anno scolastico davvero speciale – conclude -. Che sia un anno di scoperta, amicizia e soddisfazioni. Buon anno scolastico a tutti voi, Gela vi sostiene e crede in voi!”

Così Peppe Di Cristina: “Care ragazze e cari ragazzi,

con l’inizio del nuovo anno scolastico, come Amministrazione vi rivolgiamo un caloroso augurio di serenità, e crescita per quest’anno scolastico che inizia e per tutte le sfide che arriveranno.

Questo anno rappresenta non solo un percorso di apprendimento, ma un’opportunità per scoprire le vostre passioni, coltivare i vostri talenti e costruire il futuro che sognate. Lo studio é impegno e a volte dal sacrificio, ed é la chiave per aprire quelle porte che vi condurranno verso traguardi importanti, indispensabili per il futuro della nostra Gela, siete la generazione per cui questa Città ha il dovere di spendersi e noi faremo la nostra parte.

Ogni pagina letta, ogni problema risolto, ogni idea condivisa è un passo avanti nel vostro cammino. Siate curiosi, non abbiate paura di sbagliare e ricordate che la comunità è al vostro fianco, pronta a sostenervi e a valorizzare i vostri progressi. Un ringraziamento a tutti i Dirigenti ,insegnanti e operatori scolastici che vi accompagneranno in questa straordinaria avventura e che svolgono con dedizione un mestiere meraviglioso.

Buon anno scolastico a tutti! Che sia un anno ricco di soddisfazioni, scoperte e crescita, sia come studenti sia come persone”.