Gela, al via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Dal 6 ottobre 2025 prenderanno il via le visite per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, organizzato dall’Istat in collaborazione con il Comune di Gela.

Il censimento, che si svolge ogni anno coinvolgendo un campione di popolazione in tutta Italia, ha l’obiettivo di raccogliere dati fondamentali sulle caratteristiche socio-demografiche dei cittadini e sulle abitazioni, informazioni utili per orientare le politiche pubbliche e lo sviluppo del Paese.

Come funziona

Un rilevatore incaricato dal Comune effettuerà le visite nelle abitazioni. Il personale potrà:

fornire spiegazioni sul censimento,

intervistare i cittadini per compilare insieme il questionario,

indicare il centro comunale di rilevazione dove recarsi per completare l’intervista con un operatore.

Dal 6 ottobre il rilevatore incaricato passerà nelle zone interessate di Gela. Per eventuali chiarimenti o per fissare un appuntamento, i cittadini possono contattare i numeri del Comune di Gela: 0933 906271 – 906360 int. 218.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni oppure chiamando il numero verde 1510, attivo dal 29 settembre al 23 dicembre (dal lunedì al sabato, ore 9-21).

Partecipare è un dovere di legge ma anche un’opportunità per contribuire alla crescita e al futuro del Paese.