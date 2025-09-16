Fedez contro Sinner, secondo round: “E’ monegasco e non paga le tasse”

(Adnkronos) –

Fedez serve la seconda contro Jannik Sinner. Il rapper, nelle barre pubblicate oggi su Instagram, chiama in causa tra gli altri anche il tennista azzurro: "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". I versi vengono discussi a La Zanzara, dove Fedez è ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. "Il rap analizza l'attualità e la realtà che ci circonda. Il verso non è una critica a Sinner, è semmai una critica al fanatismo italiano. Si chiama ironia…", dice l'artista, che venerdì e sabato si esibirà al Forum di Assago in due concerti. "Non è un attacco a Sinner, non lo conosco, non mi interessa. Non seguo… Chi è più ricco? Sinner molto più di me, è anche monegasco e paga molte meno tasse. Grandissimo Sinner, è monegasco e non paga le tasse. E' il numero 1, se potessi lo farei subito", confessa Fedez. "E' anti-italiano vivere a Montecarlo? Se non le paghi le tasse in questo paese, non puoi mettere becco in quello che succede qui. Io mi sentirei meno in diritto di pontificare. A Sinner secondo me non gliene frega nulla di come va l'Italia. E' altoatesino, vive a Monaco…", chiosa. A La Zanzara, Fedez affronta anche altri temi. Nell'ultima settimana, l'argomento più caldo è l'omicidio di Charlie Kirk. "Le idee di Kirk sono contestabili, ma lui utilizzava come metodo il dibattito, il fondamento della democrazia. Dal punto di vista del metodo era esemplare. Io trovo allucinante che la sinistra abbia fatto finta di nulla su un tema importantissimo, far finta di nulla significa allontanarsi dalla realtà. Chi sta dando la democrazia in mano alle destre è la sinistra. Chi oggi non è aperto al dibattito è rivolto a sinistra, che si sottrae al dibattito perdendo contatto con la realtà e voti", dice il rapper. La sinistra arriverà al governo? "Arriverà anche il turno di Elly Schlein, ma se continuano così non arriverà mai il loro turno…". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)