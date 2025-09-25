Federconsumatori, il 26 settembre a Carini l’incontro “Consumo e sostenibilità: un equilibrio possibile?”

Si svolgerà venerdì 26 settembre a partire dalle ore 17:00, nei locali della CGIL di Carini in Corso Umberto I 1, l’incontro “Consumo e sostenibilità: un equilibrio possibile?”. L’incontro fa parte del progetto Consumatori Illuminati, che punta a diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile tramite la conoscenza delle buone pratiche da attuare nel consumo di energia.

L’incontro, gratuito e aperto al pubblico, sarà aperto da Ambrogio Conigliaro, responsabile dello sportello Federconsumatori di Carini. Seguiranno gli interventi di Pino Lo Bello, presidente di Federconsumatori Palermo, Simone Greco, di Federconsumatori Palermo, Luca Favaloro, legale di Federconsumatori Carini, e Matteo Savasta, segretario di CGIL Carini. Chiuderà l’incontro Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia.

“Il consumo responsabile dell’energia, sia elettrica che termica, è una delle sfide del nostro tempo – spiega La Rosa – Per questo organizziamo questi incontri, all’interno del progetto Consumatori Illuminati: solo con la diffusione delle giuste informazioni, infatti, ogni consumatore può fare la sua parte, scegliendo le pratiche ecologicamente più sostenibili”.

Consumatori Illuminati è un progetto di Federconsumatori finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, anno 2023, avviso n. 2/2023.