Evade dai domiciliari per andare al bar, arrestato nel Siracusano

I carabinieri della stazione di Palazzolo Acreide hanno arrestato un 22enne per evasione e resistenza e pubblico ufficiale. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato notato dai militari seduto al tavolino di un bar intento a consumare alcolici in compagnia di un pregiudicato. All’atto del controllo il 22enne si è scagliato contro i carabinieri tentando la fuga, ma è stato bloccato e arrestato.