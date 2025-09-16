Distribuzione idrica, il calendario aggiornato per Caltanissetta e San Cataldo

Il calendario aggiornato della distribuzione idrica a Caltanissetta:

La suddivisione delle zone Balate e Centro storico è una misura momentanea e si rende necessaria a causa dei quantitativi di acqua attualmente forniti da Siciliacque.

Non appena i volumi torneranno a livelli ordinari, sarà ripristinata la normale distribuzione.

16/09/2025 poggio s. Elia, via due fontane, L. Monaco, Gibil Gabib, centro balate 1, Centro Storico Basso, Trabonella, Sanatorio

17/09/2025 Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Angeli, Asi Stazzone, Cinnirella, Santa Barbara, centro balate 2, Centro Storico alto

18/09/2025 poggio s. Elia, via due fontane, L. Monaco, Gibil Gabib, centro balate 1, Centro Storico Basso, Trabonella, Sanatorio

19/09/2025 Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Angeli, Asi Stazzone, Cinnirella, Santa Barbara, centro balate 2, Centro Storico alto

20/09/2025 poggio s. Elia, via due fontane, L. Monaco, Gibil Gabib, centro balate 1, Centro Storico Basso, Trabonella, Sanatorio

È possibile visualizzare la propria zona di appartenenza nella mappa, disponibile nella pagina del nostro sito https://caltaqua.it/approvvigionamenti/?comune_id=4

Di seguito il calendario aggiornato della distribuzione idrica di San Cataldo:

Questa programmazione è una misura momentanea e si rende necessaria a causa dei quantitativi di acqua attualmente forniti da Siciliacque.

Non appena i volumi torneranno a livelli ordinari, sarà ripristinata la normale distribuzione.

16/09/2025 2-3-6-7

17/09/2025 accumulo

18/09/2025 1-4-5-6

19/09/2025 2-3-6-7

20/09/2025 accumulo